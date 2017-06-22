Відомі львів’яни виходять сортувати і прибирати сміття, не чекаючи вирішення проблеми від влади
У Львові завтра, 23 червня, у п’ятницю, з ініціативи місцевих підприємців, журналістів, діячів культури і спорту. А також громадських діячів відбудеться акція сортування і прибирання сміття «Львів’яни – за роздільний збір, сортування і вивезення відходів!»
Про це повідомляє сайт Варіанти
«Ми втомились чекати, коли політики припинять з’ясовувати стосунки і займатись корупцією на львівському смітті. Ми переконані, що львів’яни можуть і повинні самі зробити перший крок до вирішення проблеми, а саме: розпочати роздільний збір і сортування сміття. Якщо інші громади побачать, що ми справді хочемо навести лад в своєму місті, то вони не зможуть відмовити нам в допомозі», – розповіла Варіантам головний редактор журналу «Ріа-Україна» Анастасія Хрищук.
Акцію станом на сьогодні підтримали декілька громадських організацій, в тому числі «Розвиток громади», «Львівська політика», Асоціація «Чиста країна» журналісти радіо «Львівська хвиля», ФМ Галичина, Варіантів, ГалІнфо, телеканали «Правда Тут», «НТА», учасники конкурсу «Міс Львів», співачка Мія та ін., спортсмени боксерської школи Андрія Котельника. Допомогу в організації акції надали львівські підприємці та перевізники, в тому числі гендиректор НВП «Гетьман» Олег Баляш, гендиректор «Грінко_Захід» Олександр Залєвський.
«Ми також підготували звернення до громади, влади і бізнесу Львова, під яким завтра учасники акції посталять свої підписи», – зазначила Анастасія Хрищук.
«Львів’яни – за роздільний збір, сортування і вивезення відходів!» Рік, що минув з трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі, показав, що немає швидких і дієвих шляхів вирішення проблеми утилізації відходів у Львові за умови відсутності постійного партнерського діалогу між місцевою громадою, владою і підприємцями. Вітаючи кроки місцевої влади в напрямку створення системи утилізації відходів, разом з тим вважаємо необхідним наголосити на тому, що всі озвучені пропозиції потребують значного часу і капітальних інвестицій для їхньої реалізації, а також консенсусу з громадами районів і міст області, який наразі відсутній. У такий ситуації все, що сьогодні може і повинна зробити громада Львова, це проявити волю й ініціативу в запровадженні роздільного збору і сортування сміття. Останнє, насправді, не є «модною фішкою», а вимогою закону, що діє з 2007 року. Роздільний збір сміття – обов’язок кожного громадянина України. Так записано у законі, який не виконується у Львові.
Що це дасть Львову і його мешканцям?
1. Дозволить на 50% зменшити об’єми відходів, що вивозяться на захоронення на полігони
2. Зекономить кошти міського бюджету, які сьогодні витрачаються у вигляді компенсації за визів сміття
3. Буде наведено порядок на сміттєвих майданчиках
4. Покращить санітарну ситуацію в місті
5. Дасть необхідний час для будівництва сміттєсортувального заводу Сьогодні лише 10% мешканців Львова проводять роздільний збір сміття, інші ж зволікають з цим, адже не бачать сигналів з боку місцевої влади і підприємців підтримувати такі ініціативи.
Саме тому ми, представники громади Львова, ініціювали проведення акції «Львів – за роздільний збір і сортування відходів!», яка наочно демонструє переваги такого поводження з відходами. Ми закликаємо владу, мешканців і підприємців до активного діалогу задля вирішення сміттєвої кризи у Львові. Ми просимо: львів’ян негайно впровадити роздільний збір сміття в кожній сім’ї владу Львова – ухвалити необхідні рішення для того, щоб створити умови для його подальшого глибинного сортування, в тому числі: вирішити питання будівництва нового полігону, налагодити роботу по глибинному сортуванню сміття у спеціально відведених для цього місцях, розпочати активну інформаційну кампанію про важливість роздільного збору і сортування сміття включити в проект Схеми санітарної очистки Львова обов’язкову норму про роздільний збір сміття (вологе-сухе) населенням Львова, а також про подальше його поглиблене механічне сортування на спеціальних майданчиках Зобов’язати муніципальну службу здійснювати контроль за роздільним збором відходів, а правоохоронні органи – штрафувати порушників закону.
Вжити негайних заходів щодо припинення нелегального сортування сміття у Львові, адже це становить загрозу здоров’ю його мешканців і позбавляє бюджет міста додаткових надходжень Максимально сприяти підприємцям, які здійснюють легальне сортування ТПВ в отриманні дозвільних документів. Сприяти налагодженню довіри між громадою, підприємцями і владою задля усунення непорозумінь і уникнення агресивних прояві в щодо діяльності в сфері сортування ТПВ.
Розробити систему заохочення і стимулювання мешканців будинків, районів Львова до роздільного збору відходів. підприємців: уніфікувати роздільний збір сміття: вологе-сухе. організувати роздільний вивіз вологих і сухих відходів. дотримуватись графіку вивозу сміття. відмовитись від нелегального сортування відходів.
Ми віримо, що разом нам вдасться зробити Львів чистим і безпечним для його мешканців!