У Львові запрацює 17 нових станцій велопрокату Nextbike
22.06.2017 | Новини
У Львові компанія «Nextbike Україна» завершує монтаж нових станцій велопрокату на вул. Стрийській та на Сихові.
Про це повідомляє ZAXID.NET
За його словами, зокрема, змонтована і уже працює нова велостійка із велосипедами біля ТРЦ «Кінг Крос Леополіс». Нові станції велопрокату також встановлюють біля центрального автовокзалу «Львів» на вул. Стрийській, 109; на перехресті Стрийська – Наукова – Хуторівка біля житлового комплексу «Леви Міста»; на перехресті Володимира Великого – Стрийська; біля будівлі Державної фіскальної служи на вул. Стрийській,35. На Сихові велопрокатні станції діятимуть біля торгового центру «Санта Барбара» на пр. Червоної Калини, 109; біля кінотеатру ім. О. Довженка на пр. Червоної Калини, 81 та біля торгового центру «Шувар» на пр. Червоної Калини, 49.
«Ми завершуємо монтаж 60% нових велостанцій. Протестуємо їх, а тоді упродовж наступних тижня-двох встановимо інші станції. Загалом їхня кількість у Львові має зрости із 7 до 24», – повідомив Остап Буденкевич.