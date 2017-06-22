Японія виділила $4 млн на розвиток суспільного мовлення в Україні
Міністр інформаційної політики України Юрій Стець повідомив, що Японія виділила 4 млн доларів (400 млн єн) на розвиток суспільного мовлення.
Про це пише Захід.нет з посиланням на прес-службу Мінінформполітики.
Стець повідомив, що «Проект розвитку потенціалу Національної суспільної телекомпанії України», який було розпочато в рамках допомоги Україні від Японії в січні 2017 року, є надзвичайно значущим для нашої країни.
«Реалізація цього проекту для мене є важливою, тому що я постійно переймаюся долею НСТУ, і мені приємно відзначити, що цим так само переймаються наші японські партнери. Перемовини про реалізацію цього проекту тривали близько року, і нарешті ми на заключній стадії», – зазначив голова МІП.
За його словами, на розвиток НСТУ Японія надала близько 400 млн єн (4 млн доларів), зокрема, близько 1,3 млн доларів на закупівлю обладнання.
В свою чергу, голова НСТУ Зураб Аласанія сподівається, що вже в січні почнеться активна стадія реалізації проекту, а сам він буде завершений швидше, ніж за 2,5 роки, передбачених програмою.