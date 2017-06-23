Відомі львів’яни прибрали найбільш засмічений майданчик міста
23 червня активні громадські діячі та представники ЗМІ Львова зорганізувались для прибирання одного з найбільш засмічених майданчиків Львова що на вулиці Варшавській, 193.
Про це повідомляє сайт ГО Розвиток Громади
Відмінність цієї акції від тих, що організовували мешканці полягає в тому, що в процесі прибирання сміття сортувалось. Крім того, всі зібрані пакунки зі сміттям були вивезені на один із полігонів Львівської області. На завершення було проведено повну дезінфекцію прибраного майданчика.
Тим самим було продемонстровано, що громада може не лише дбати про місто в якому живе, але й організувати процеси, які сьогодні не в стані виконати за гроші мешканців місцева влада.
Серед учасників та організаторів акції ГО «Розвиток Громади», журнал “RIA Ukraina” , “Львівська політика”, Асоціація “Чиста країна”, журналісти радіо ФМ “Галичина”, ІА “Варіанти”, “ГалІнфо”, телеканалів НТА, Правда.тут і сайту 032.ua, учасниці конкурсу “Міс Львів”,СК «Легіон», боксери школи Котельника, бізнесмени Олег Баляш та Олександр Веремеєнко,гендиректор «Грінко Захід» Олександр Залєвський, “Санком Львів”.