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На Хрещатику монтують святкову ілюмінацію до Дня Конституції

27.06.2017 | Анонси

На Хрещатику повним ходом монтують святкову ілюмінацію. До Дня Конституції у центрі Києва заграють барвами  “Тризуб” і “Прапор», про це нагадують у КП “Київміськсвітло”.

Інформує Вечірній Київ.

- На вулицях Б.Хмельницького та Хрещатику “запалять” 44 світлові панно із мотивами “Тризуб” и “Прапор”, – пояснили комунальники.

Помилуватися святковою ілюмінацією в центральній частині міста кияни матимуть змогу лише одну ніч 28 і 29 червня. Тож не згайте нагоди!

 Нагадаємо, у зв’язку зі святкуванням Дня Конституції приймальня громадян Київської міської державної адміністрації 27 червня працюватиме до 17:00.

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