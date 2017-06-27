На Хрещатику монтують святкову ілюмінацію до Дня Конституції
27.06.2017 | Анонси
На Хрещатику повним ходом монтують святкову ілюмінацію. До Дня Конституції у центрі Києва заграють барвами “Тризуб” і “Прапор», про це нагадують у КП “Київміськсвітло”.
Інформує Вечірній Київ.
- На вулицях Б.Хмельницького та Хрещатику “запалять” 44 світлові панно із мотивами “Тризуб” и “Прапор”, – пояснили комунальники.
Помилуватися святковою ілюмінацією в центральній частині міста кияни матимуть змогу лише одну ніч 28 і 29 червня. Тож не згайте нагоди!
Нагадаємо, у зв’язку зі святкуванням Дня Конституції приймальня громадян Київської міської державної адміністрації 27 червня працюватиме до 17:00.
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