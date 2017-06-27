В Києві офіційно проживає 2,922 мільйона чоловік
27.06.2017 | Новини
Станом на 1 травня 2017 року в Києві офіційно проживає 2,922 мільйона чоловік.
Про це повідомляє Info Kava.
Всього в Україні проживає 42, 501 мільйона українців.
У період з січня по квітень в Києві померло – 10,6 тисяч осіб, народилося – 11,2 тисяч. Кількість дітей, померлих до 1 року – 66 осіб.
1. Деснянський район – 368897 осіб
2. Солом’янський район – 370247 осіб
3. Дніпровський район – 355256 осіб
4. Святошинський район – 341428 осіб
5. Дарницький район – 337367 осіб
6. Оболонський район – 321231 осіб
7. Голосіївський район – 250849 осіб
8. Шевченківський район – 225580 чеоловек
9. Подільський район – 200732 осіб
10. Печерський район – 156080 осіб