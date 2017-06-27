У Львові знімають фільм про події 30-х років ХХ століття
На екрани фільм «Екс», в основі сюжету якого лежать реальні події, вийде орієнтовно в кінці 2017 року.
Інформує Львiвська Газета.
Бійці підпільної української організації проводять революційну акцію проти уряду, котра за гіркою насмішкою долі перетворюється на криваву бійню. Молоді українські студенти – революціонери, члени підпільної організації УВО, кидають виклик нечесній і корупційній владі. Після ряду вдалих операцій, керівництво УВО планує провести нову акцію – експропріацію (або просто – екс) грошових коштів на потреби опору. До цього завдання залучають найкращих людей, а кістяком групи стають молоді, однак дуже досвідчені бійці.
Бійці здійснюють напад на поштове відділення. Під час нападу все іде шкереберть, немов доля і справді насміхається над хлопцями: поштарі виявляються озброєними, грошей у касі катма, а «нефартовий» револьвер дає осічку у найвідповідальнішу мить. Так політична акція із лозунгами і закликами перетворюється на криваву бійню. Не всім бійцям вдається вирватися живими, однак це ще не кінець: поліція іде по їхньому сліду.
Ось такий сюжет фільму “Екс”, що означає “експропріація”.
Зазначимо, що знімальний період фільму було розпочато на Львівщині та у Львові зокрема ще у середині грудня 2016-го. Протягом травня-червня зйомки тривали у Києві та передмісті, а 27 червня творча група знову працюватиме у Львові.
Фільм отримав державну фінансову підтримку за підсумками 8-го конкурсного відбору Держкіно України.
Картина насичена неповторним колоритом і музикою Галичини 30-х років ХХ ст., зокрема у фільмі будуть епізоди, що представляють знамениту батярську субкультуру.
Автором сценарію фільму є Ярослав Яріш, режисер стрічки – Сергій Лисенко, оператор-постановник – Сергій Михальчук, художник-постановник – Влад Одуденко, продюсер – Андрій Границя.
Виробництво – компанія Т.Т.М. за фінансової підтримки Держкіно України.