Понад 42 мільярди гривень становить товарообіг на Львівській митниці
Станом на 01.06.2017 року на обліку у Львівській митниці ДФС знаходиться 5 764 осіб, які здійснюють операції з товарами. Зовнішньоекономічну діяльність у січні-травні 2017 року здійснювали 2 943 суб’єктів господарювання.
Інформує Про Захід.
Впродовж січня-травня 2017 року у зоні діяльності Львівської митниці ДФС здійснено митне оформлення зовнішньоторговельних операцій суб`єктів господарської діяльності на суму понад 42,1 млрд. грн. З цієї кількості імпортовано товарів на суму близько 28,0 млрд. грн., експортовано на суму близько 14,2 млрд. грн., що складає відповідно 66 % (імпорт) та 34 % (експорт) загального обсягу зовнішнього товарообміну. У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року цей обсяг збільшився на 38 %, при цьому, об’єми імпорту збільшились на 42 %, а експорту – збільшились 31 %.
У поточному році митницею оформлено 102 884 декларацій, з яких 48% – в митному режимі “імпорт” (при цьому – 40% МД типу ІМ40) та 29% – в митному режимі “експорт”.
Імпорт товарів у зону діяльності митниці у звітному періоді здійснювався, в основному, з таких країн: Польща – 36,6%, Німеччина – 20,3%, Чехія – 4,0%. Серед основних імпортних товарів були: речі, бувші у вжитку (4,1% від загалу), проводи ізольовані (4,1% від загалу), шкіра із шкур ВРХ (3,7% від загалу). Країною походження товарів, що імпортувались у 2017 році, були Польща (29,5%), Німеччина (17,5%), Китай (7,7%) та інші.
Експорт товарів у вказаний період здійснювався, в основному, у такі країни: Польща (29,8%), Німеччина (14,5%), Чехія (7,9%). Серед основних експортних товарів були: проводи ізольовані (27,5% від загалу), меблі для сидіння (11,0% від загалу), олія соняшникова (3,6% від загалу).