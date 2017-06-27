На Львівщині зросла явка учасників ЗНО
27.06.2017 | Новини
Цього року кількість учасників, які зареєструвалися на ЗНО та прийшла складати тест, зросла.
Про це інформує Дивись.info.
Зі 100% на Львівщині прийшли складати ЗНО з української мови і літератури 96,46%. У той же час, по Україні ця цифра становить 95,9%. Найменше прийшли складати російську мову і літературу — 56,25% на Львівщині та 79% по Україні.
«Явка серед вища з усіх предметів, що ще раз свідчить: коли люди обирають як державну підсумкову атестацію ЗНО, вони приходять, — пояснює Лариса Середяк. — А ота неявка, 3-5%, це випускники минулих років. Це люди, які не зовсім серйозно ставляться до справи. Оскільки цього року вперше ДПА відбувалася у форматі ЗНО, учні намагалися на всі три предмети прийти».