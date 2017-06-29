У львівському парку «На валах» відбудеться вистава
Вистава “Нація” створена на основі однойменного роману української письменниці Марії Матіос.
Інформує Справжня Варта – Львів.
29 червня з нагоди проголошення Акту відновлення Української держави в парку «На валах» біля Львівської ОДА відбудеться вистава “Нація” Академічного обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка.
«Нація» – постановка режисера Ростислава Держипільського створена на основі однойменного роману української письменниці Марії Матіос.
Драма-реквієм «Нація» – неодноразовий учасник та переможець фестивалів. Серед них: «Прем’єри сезону» (м. Івано-Франківськ 2011 р.), переможець у номінаціях «Краща режисура», «Краща жіноча роль другого плану», а також переможець у номінаціях «Краща вистава фестивалю» та «Естетично переконливе втілення актуальної історико-національної тематики» фестивалю «Мельпомена Таврії 12+1» (м. Херсон).
Виставу також номіновано на здобуття національної премії України ім.Т. Шевченка. У 2015 році з виставою «Нація» колектив театру відвідав зону АТО.
Початок вистави о 21:00 год.