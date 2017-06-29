Молодь запрошують на «Тиждень без планшета»
З 17 по 23 липня ГО «Центр просвітництва та розвитку людини» організовує наметовий табір для дітей за підтримки департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації у межах обласної програми “Молодь Львівщини” на 2016-2020 роки.
Інформує Lviv.tv.
Місце проведення – навчально-тренувальний комплекс «Верещиця» Львівського державного університету внутрішніх справ.
До участі у таборі запрошуються діти віком 14-16 років із районів Львівської області, зокрема Пустомитівського, Бродівського, Буського, Городоцького, Золочівського, Жидачівського, Жовківського, Кам’янка-Бузького, Миколаївського, Перемишлянського, Радехівського, Яворівського.
Пріоритет надається дітям з сільської місцевості, дітям учасників АТО, дітям з тимчасово окупованих територій.
Акцентом цього табору є англомовний клуб з носієм мови – волонтером Корпусу миру.
У програмі також кінні прогулянки, екскурсії, фінансові ігри, майстер-класи із володіння зброєю, основ виживання та ще багато всього цікавого.
Участь у таборі безкоштовна. Кількість місць обмежена.
Усі охочі зможуть подати заявку на участь до 10 липня.