5-7 жовтня традиційний осінній форум АГРОПОРТ
5-7 жовтня традиційний осінній форум АГРОПОРТ у Харкові відбудеться під егідою Всесвітнього дня продовольства (WFD), який проходить вже понад 10 років в жовтні у всіх країнах-членах ООН.
В рамках масштабної виставки й конференції, що проходить цього року під гаслом World Food Day: «Змінимо майбутнє міграційних потоків. Інвестуємо в продовольчу безпеку і розвиток сільського господарства», експерти Продовольчої й сільськогосподарської організації ООН (ФАО), керівництво Харківської, Донецької та Луганської областей, великі й малі агровиробники та міжнародні організації обговорять проблеми переорієнтації вітчизняного сільського господарства на нові ринки, перспективи безпечної логістики, питання трудової міграції та продовольчої безпеки, які пов’язані з адаптацією сільського господарства до змін клімату.
«Сталий розвиток сільських територій є ключовим фактором зменшення рівня трудової міграції. Це передбачає інтенсифікацію сільськогосподарського виробництва, включно з розвитком малого і середнього фермерства, створення додаткових виробничих ланцюгів, поліпшення соціальних умов життя у сільській місцевості та дбайливе поводження з природними ресурсами. Вкладаючи кошти в розвиток сільських територій, міжнародна спільнота зможе в середньостроковій перспективі переорієнтувати міграційні потоки, що буде сприяти відновленню і стійкому економічному зростанню регіону. ФАО готова надати всіляку підтримку урядам і партнерам у вивченні потенціалу регіону та зміні міграційних потоків, що буде сприяти як зростанню матеріального добробуту населення, так і зміцненню регіональної та національної продовольчої безпеки. Сподіваюсь, що Агропорт стане майданчиком для професійного розгляду таких важливих питань», – зазначив Михайло Малков, Координатор програм розвитку ФАО.
Для ефективного бізнес-спілкування в цьому році на виставці АГРОПОРТ буде залучена експозиція сільгосптехніки, збудовані 4 додаткових зали у виставковому терміналі С для проведення конференцій і дискусій. «Ми плануємо, що за кількістю експонентів і площі забудови в цьому році Харків поб’є всі рекорди. За останні роки проведення нашого заходу, за допомогою наших ресурсів ми зуміли організувати безперервне спілкування фермерів з багатьох напрямків і надати їм істотну інформаційну та організаційну підтримку. Це, у свою чергу, позначилося і на притоці експозиційного матеріалу і розширило лінійку пропозицій для виробників сільського господарства, а рівень хедлайнерів і експертів галузі вже зараз дозволяє говорити, що ми давно вийшли за рамки регіонального заходу», прокоментував майбутній АГРОПОРТ його генеральний менеджер Дмитро Титаренко.
Довідкова інформація:
АГРОПОРТ – щорічний масштабний захід з підтримки фермерства та сільгоспвиробників України і Східної Європи. Проходить з 2015 року за підтримки FAO і входить в календар ООН. Традиційно тематика заходу корелюється з генеральною лінією FAO і підтримує тематику Міжнародних років, які приймає Генеральна асамблея ООН. З 2016 АГРОПОРТ об’єднав фермерів всієї України і проводиться в форматі Захід-Схід. Форум є комплексним і складається з виставки техніки і технологій для фермерства, інвестиційної конференції та серії семінарів, круглих столів та зустрічей бізнесу. З моменту заснування проходить на майданчиках Міжнародних аеропортів Харкова і Львова. Організатор форуму: консалтингова компанія ТОВ «Авіабренд».
Продовольча і сільськогосподарська Організація ООН (ФАО) є міжурядовою і спеціалізованою установою ООН, до складу якої входять 194 держави-члена, два асоційованих члена і одна організація-член – Європейський союз. Штаб-квартира ФАО знаходиться в Римі (Італія), а представництва організації розташовані в більш ніж у 130 країнах. Організація сприяє встановленню партнерських відносин між урядами, бізнес-об’єднаннями, громадянським суспільством і приватним сектором в сфері продовольчої безпеки і розвитку сільського господарства.
Всесвітній день продовольства (World Food Day) щорічно відзначається у всьому світі 16 жовтня, на честь заснування Всесвітньої продовольчої організації (FAO). У 2016 році святкування було присвячено темі зміни клімату у всьому світі, і, відповідно, змін у сільському господарстві та виробництві продуктів. На всіх континентах і у всіх країнах-членах ООН WDP відзначається тематичними конференціями, семінарами та спеціальними акціями із залученням профільних фахівців і широкої громадськості.