У Львові відновлюють дошкільні навчальні заклади
29.06.2017 | Анонси
Львів не має змоги будувати нових приміщень для садочків, але відновлює ті дошкільні навчальні заклади, які раніше працювали.
Про це повідомив Zik.
«Ми нові садочки не будуємо, кошти міста витрачаємо виключно на відновлення тих, які раніше працювали, і маємо у цьому плані дуже хорошу і позитивну динаміку. Я б радо вітав, якщо приватний бізнес інвестував б кошти у будівництво садочків. У нас вже є такі випадки, ми навіть дофінансовуємо з міського бюджету 30% навчання дітей у таких садочках», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.