Цьогоріч на Львівщині зареєстрували понад 38 тис. земельних ділянок
Із початку року фахівці землевпорядної служби Львівської області опрацювали 38 515 заяв громадян про реєстрацію земельних ділянок та 25 241 заяву про видачу витягів із Державного земельного кадастру.
Про це інформує Zik.
Найбільше громадяни звертались до Держгеокадастру за реєстрацією земельних ділянок у Жовківському (зареєстровано 3 249 ділянок), Пустомитівському (зареєстровано 3 220 ділянок) та Самбірському (зареєстровано 2 931 ділянка) районах Львівської області.
За словами начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області Андрія Кавецького, найбільш затребуваною громадянами послугою залишається видача витягів із державного земельного кадастру.
«Найбільша кількість таких заяв надійшла та була опрацьована у Пустомитівському – 3 455, Сокальському – 1 508 районах Львівщини та м. Львові – 1 923.
Загалом від початку 2017 року до органів земельних ресурсів Львівської області надійшло 69 418 заяв громадян про надання адмінпослуг із ведення Державного земельного кадастру. Фахівці Держгеокадастру опрацювали 67 454 заяви, або близько 97% від їх загальної кількості», – повідомив А.Кавецький.
Довідка.
Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» з 1 січня 2015 року на всій території України органи земельних ресурсів надають послуги через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), які утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування. Громадяни можуть ознайомитися з адресами ЦНАПів на офіційному сайті Держгеокадастру.