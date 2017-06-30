Львівський веслувальник Артем Баландін здобув «золото» юніорського Євро-2017
30.06.2017 | Новини
У Белграді (Сербія) відбувся Чемпіонат Європи-2017 з веслування на байдарках і каное серед юніорів (U-19) та молоді (U-23). У змаганнях взяли участь понад 800 спортсменів з 37 країн.
Інформує Zik.
Збірна команда України була представлена 41 спортсменом, серед яких і студенти Львівського державного університету фізичної культури – Артем Баландін та Анастасія Горлова.
Артем Баландін здобув золоту нагороду в екіпажі українського каное-четвірки на дистанції 500 м.
Анастасія Горлова посіла четверте місце на байдарці-четвірці на дистанції 500 м і шосте на цій же дистанції на байдарці-двійці.