До 2020 року сімейними формами виховання планують охопити 95% дітей
Станом на 1 червня 2017 року на обліку у відділах у справах дітей міста Львова перебуває 546 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (це 0,4% від загальної кількості дітей у місті). З них 494 дитини виховуються у сімейних формах виховання, і це становить 91% від загальної кількості дітей зазначених категорій. Проте до 2020 року сімейними формами виховання планують охопити 95% дітей.
Про це повідомили на сайті Львівський портал.
Одним із ключових пріоритетів стратегії «Місто дружнє до дітей» є розвиток саме сімейних форм виховання – створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, а також подолання «соціального сирітства».
«У 2016 році створено дитячий будинок сімейного типу на вулиці Пороховій. Загалом у Львові функціонує 4 таких будинки, в яких виховується 35 дітей. Плануємо створити ще по одному будинку у 2017 та 2020 роках. Також впродовж 2016 року створено 2 прийомні сім’ї. Наразі в місті функціонує 10 прийомних сімей, в яких виховується 15 дітей, і до 2020 року планується створити ще 4 прийомні сім’ї. Тому сімейними формами виховання буде охоплено 95% дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», – розповів начальник відділу «Служба у справах дітей» Ростислав Тимків.
Зазначимо, що станом на початок 2017 року Львів є другим серед міст України за охопленістю сімейними формами виховання дітей. Так, у Києві цей показник становить 92%, у Львові – 91%, у Харкові – 90%, у Дніпрі – 89,8%, у Запоріжжі – 86%.
Додамо, що місія відділу «Служба у справах дітей» Львівської міської ради – забезпечення кожній дитині права на захист, на виховання в сім`ї та повноцінний розвиток.