У львівських школах впроваджуватимуть еко-освіту
30.06.2017 | Анонси
Зокрема, школярів навчатимуть правильному поводженню з ТПВ.
Інформує Справжня Варта – Львів
У львівських школах дітей навчатимуть еко-культури, правил поводження і сортування сміття.
Відповідні заходи за пропозицією секретаря гуманітарної комісії, депутата фракції «Народний контроль» Анни Мармуляк внесли до Програми розвитку освіти м. Львова на 2017-2020 роки.
«Еко-освіта має бути базовою частиною навчальної програми. Потрібно змалечку вчитися сортувати відходи, жити дружно з зовнішнім середовищем. Починати реалізовувати ініціативу плануємо зі шкіл. Пізніше, сподіваюся, долучимо і дошкільнят», – говорить депутат.