На Львівщині визначили екологічно чисті селища
У Львівській облраді визначили переможців конкурсу “Екологічно чистий населений пункт”. У 2017 році переможцями щорічного обласного конкурсу “Екологічно чистий населений пункт” визнали 26 учасників. Про це йшлося під час засідання конкурсної комісії.
Повідомляє Depo.Львів.
До конкурсної комісії надійшло 54 заявки. Участь у конкурсі взяли 13 районів та чотири міста обласного значення.
Загалом на проведення цього конкурсу з обласного бюджету було виділено 1 млн грн.
Кошти скерують на поліпшення благоустрою населених пунктів і покращення екологічного стану довкілля.
Отож, переможці конкурсу:
І категорія (міста обласного значення):
друге місце – Моршинська міська рада;
третє місце – Червоноградська міська рада.
ІІ категорія (міста районного значення):
друге місце – Перемишлянська міська рада;
третє місце – Старосамбірська міська рада;
третє місце – Рудківська міська рада Самбірського району;
третє місце – Великомостівська міська рада Сокальського району;
третє місце – Сокальська міська рада.
ІІІ категорія (селища):
друге місце – Підкамінська селищна рада Бродівського району;
друге місце – Поморянська селищна рада Золочівського району.
IV категорія (села):
перше місце – Стоянівська сільська рада Радехівського району;
перше місце – Добросинська сільська рада Жовківського району;
друге місце – Гребенівська сільська рада Сколівського району;
друге місце – Половецька сільська рада Радехіського району;
друге місце – Верхньогаївська сільська рада Дрогобицького району;
друге місце – Раневицька сільська рада Дрогобицького району;
друге місце – Поторицька сільська рада Сокальського району;
друге місце – Березинська сільська рада Миколаївського району;
друге місце – Пісочнянська сільська рада Миколаївського району;
друге місце – Київецька сільська рада Миколаївського району;
друге місце – Гологірська сільська рада Золочівського району;
друге місце – Ільницька сільська рада Турківського району;
друге місце – Станимирська сільська рада Перемишлянського району;
третє місце – Великолінинська сільська рада Старосамбірського району;
третє місце – Грозівська сільська рада Старосамбірського району;
третє місце – Княжпільська сільська рада Старосамбірського району.