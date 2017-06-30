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На Львівщині визначили екологічно чисті селища

30.06.2017 | Новини

У Львівській облраді визначили переможців конкурсу “Екологічно чистий населений пункт”. У 2017 році переможцями щорічного обласного конкурсу “Екологічно чистий населений пункт” визнали 26 учасників. Про це йшлося під час засідання конкурсної комісії.

Повідомляє  Depo.Львів.

До конкурсної комісії надійшло 54 заявки. Участь у конкурсі взяли 13 районів та чотири міста обласного значення.

Загалом на проведення цього конкурсу з обласного бюджету було виділено 1 млн грн.

Кошти скерують на поліпшення благоустрою населених пунктів і покращення екологічного стану довкілля.

Отож, переможці конкурсу:

І категорія (міста обласного значення):

друге місце – Моршинська міська рада;

третє місце – Червоноградська міська рада.

ІІ категорія (міста районного значення):

друге місце – Перемишлянська міська рада;

третє місце – Старосамбірська міська рада;

третє місце – Рудківська міська рада Самбірського району;

третє місце – Великомостівська міська рада Сокальського району;

третє місце – Сокальська міська рада.

ІІІ категорія (селища):

друге місце – Підкамінська селищна рада Бродівського району;

друге місце – Поморянська селищна рада Золочівського району.

IV категорія (села):

перше місце – Стоянівська сільська рада Радехівського району;

перше місце – Добросинська сільська рада Жовківського району;

друге місце – Гребенівська сільська рада Сколівського району;

друге місце – Половецька сільська рада Радехіського району;

друге місце – Верхньогаївська сільська рада Дрогобицького району;

друге місце – Раневицька сільська рада Дрогобицького району;

друге місце – Поторицька сільська рада Сокальського району;

друге місце – Березинська сільська рада Миколаївського району;

друге місце – Пісочнянська сільська рада Миколаївського району;

друге місце – Київецька сільська рада Миколаївського району;

друге місце – Гологірська сільська рада Золочівського району;

друге місце – Ільницька сільська рада Турківського району;

друге місце – Станимирська сільська рада Перемишлянського району;

третє місце – Великолінинська сільська рада Старосамбірського району;

третє місце – Грозівська сільська рада Старосамбірського району;

третє місце – Княжпільська сільська рада Старосамбірського району.

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