На Львівщині до кінця літа триватиме ажіотаж з біометричними паспортами
На Львівщині люди масово подають документи на отримання біометричних паспортів. Фахівці міграційної служби просять громадян, які не планують найближчим часом виїжджати за кордон, почекати з подачею документів до осені.
Про це інформує Zik.
Щодня величезна кількість людей намагається подати документи на виготовлення біометричного паспорта на Львівщині. Марія Добрянська, яка принесла папери для виготовлення біометрики для свого сина, реєструвалася у живій черзі.
«Прийшла о 8 годині ранку, ще до відкриття. Записалася у живу чергу, щоб потрапити на подачу документів», – розповіла львів’янка.
Працівники Центру надання адміністративних послуг кажуть, що щодня дуже багато людей реєструються. Загалом є три потоки відвідувачів: у першому – ті, хто записався онлайн, у другому – ті, хто зайняв чергу через термінал у відділенні міграційної служби, та третій – «живий». З останнього, зізнаються працівники, вони можуть прийняти не більше 16 людей у день.
«Багато громадян звертаються до нас з паспортами, які ще є дійсними. І тому створився штучний ажіотаж. Адже у більшості з тих, хто подає документи, є діючі візи та паспорти, які можна використовувати ще 7-8 років. Але ми не маємо права їх не прийняти», – прокоментувала керівник ЦНАПу Зоряна Лень.
Тому черги за біометричними паспортами не зменшуються. Крім того, на ситуацію впливає і період відпусток. Наразі в онлайн-черзі перебуває 2,5 тисячі українців.
«Щодня в Україні оформлюють близько 20 тисяч закордонних паспортів. Для порівняння з минулим роком, у цей же період було 14 тисяч», – прокоментував керівник прес-служби Державної міграційної служби України Сергій Гунько.
Тому працівники міграційної служби просять громадян, які не планують найближчим часом виїжджати за кордон, почекати з подачею документів до осені. І оформити паспорт у комфортних умовах.