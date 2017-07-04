На ідеї львів’ян щодо розвитку міста нададуть 300 000 тис гривень
3-7 липня у Львові вперше відбудеться конкурс соціальних проектів “Активні громадяни”, загальним бюджетом фінансування 300 000 гривень.
Інформує Tvoemisto.tv
Подібні конкурси вже успішно відбулись у багатьох містах України у партнерстві з місцевими радами, таких як Вінниця, Суми, Миколаїв, Київ, Чернігів та ін. Загалом в Україні вже проведено 14 пітчингів, загальна сума фінансування яких складає 3 160 000 гривень. Завдяки цьому проекту понад 130 соціальних проектів будуть реалізовані по всій країні до кінця цього року. Про це повідомляє ГО “Інститут Суспільних Ініціатив”.
Проект розрахований на небайдужих львів’ян, які мають власні ідеї для розвитку свого міста. Протягом червня всі охочі подавали власні ідеї через веб-сайт pitching.in.ua/lviv/. Учасники, чиї ідеї виявилися найцікавішими, були відібрані для подальшої участі у конкурсі та презентуватимуть свої проекти перед експертами конкурсу.
4-6 липня національні фасилітатори Британської Ради допоможуть доопрацювати ідеї проектів, нададуть рекомендації та покращать навички проектного менеджменту учасників, щоб майбутні профінансовані проекти були ще ефективнішими та актуальними для міста. 7 липня учасники презентують свої оновлені проекти перед грантодавцями. Найкращі з них отримають фінансування на подальшу реалізацію (15 тис. грн в середньому).
Один з організаторів, Тарас Репицький, заявив: “Наш конкурс спрямований на розвиток навичок небайдужих львів’ян, а також на підтримку їхніх ідей з метою якісного розвитку нашого міста. Ми отримали дуже цікаві ідеї, і сподіваємось що за результатами їхнього доопрацювання та реалізації Львів отримає цікавий продукт у дуже різноманітних сферах та просторах”.
Організатором цього заходу є Інститут суспільних ініціатив, за підтримки Британської ради та Управління культури Львівської міської ради.