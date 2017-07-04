Не будьте байдужими, допоможіть важко хворому немовляті
Через чотири місяці після народження Кулика Богдана у важкому стані госпіталізували в “ОХМАТДИТ”, у відділення інтенсивної терапії хронічних захворювань. Діагноз хлопчика: хвороба нирок 5-го ступеня, двосторонній гідронефроз, вроджена аномалія розвитку сечової системи. Пізніше лікарі поставили ще один неврологічний діагноз, який, як згодом виявилося, був знятий. Майже чотири місяці Богдан провів у лікарні.
Інформує Tvoemisto.tv.
Живіт хлопчика весь у шрамах. Через неправильне встановлення катетера, хлопчику змушені були паралельно проводити гемодіаліз, який в такій ситуації вкрай небезпечний, оскільки це дуже велике навантаження на його серце і на весь організм.
Лікарі виписали Богдана, не давши жодного шансу на одужання нирок. Єдине, що могли запропонувати в Україні, – це апаратний діаліз 24 години на добу. Але батьки не вірили в висновок лікарів і робили все, щоб врятувати свою дитину від постійного лікарняного життя. Повторні обстеження, дороге харчування для хворого хлопчика, але потрібні були ліки для підтримуючої терапії, яких не було в Україні.
Не знайшовши допомоги у лікарів, батьки звернулися до волонтерів в Україні та Швейцарії. Італійська клініка “Бамбіно Джезу” погодилася допомогти Богданчику. Після 6-ти тижнів, проведених в клініці, дитині стало набагато краще, хлопчик міг повернутися додому і жити без підтримуючих апаратів. Але лікарі сказали, що нирки це не вилікує, час згаяно, і потрібна пересадка нирки.
Операція з пересадки нирки і реабілітаційний період буде коштувати 95 000 євро. Родина хлопчика не може оплатити таке лікування.
Щоб підтримати Богдана, потрібно перейти за посиланням на Українську біржу благодійності.