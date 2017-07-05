На Львівщині відбувся традиційний вишкіл «Патріот 2017»
05.07.2017 | Новини
З 26 червня по 2 липня у Сокальському районі поблизу села Заріка молоді націоналісти з Львівщини пройшли вишкіл. Короткий курс практичних занять включав мистецтво виживання, тактичну медицину, проходження смуги перешкод та теоретичну складову.
Про це інформує Дивись.info.
Мета заходу – поширення національно-патріотичного та духовного виховання серед молоді Львівщини, пропагування здорового способу життя.
Інструкторами були бійці штурмової роти «Карпатська Січ» 93-ої ОМБр ЗСУ, батальйону імені Кульчицького Нацгвардії та ОДЧ «Карпатська Січ».
В результаті заходу 70 молодих людей пройшли вишкіл, покращили стан здоров’я та розширили знання з історії держави.