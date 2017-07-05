У Музеї народної архітектури та побуту відкрилася виставка народних інструментів
У Музеї народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького відкрилася виставка народних інструментів із приватної збірки Любомира Кушлика – українського музикознавця, члена Національної спілки композиторів України, члена ІСТМ (Міжнародної ради традиційної музики при ЮНЕСКО).
Про це повідомляє Lviv.tv.
Приватна колекція українських музичних інструментів відомого етномузиколога є найбільшою в Україні, нараховує понад 700 експонатів і є результатом його багаторічної збиральницької роботи. Теленки, денцівки, окарини, трембіти, басолі, бандури, скрипки, цимбали – такий доволі багатий перелік музичних інструментів стає ще цікавішим, коли його доповнюють такі, що у звичайних музеях експонуються лише відповідно до їх прямих функцій: батіг, підкова, шпори, веретена та ін.
Виставку із-поміж інших вирізняє й те, що колекціонер намагається зберегти експонат у його комплексному, цілісному вигляді: якщо демонструються дзвоники – то вони обов’язково будуть на вертепній зірці або на гуцульському топірці-бартці, якщо весільні «колокільці» – то на дерев’яному стрижні з хустиною тощо.
Ще однією особливістю експозиції є те, що вона насправді може звучати – Любомир Кушлик продемонструє гру на будь-якому інструменті із власної колекції, а також миттєво створить імпровізований оркестр із відвідувачів, у якому кожен зможе виявити свої музичні здібності.
Виставка триватиме до середини серпня 2017 року.