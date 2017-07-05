У Туреччині з’явиться ще одна українська організація
В Туреччині анонсували відкриття громадської організації “Товариство українців в Самсуні”. Про це повідомляє СВІТUA з посиланням на сторінку української активістки Туреччини в Facebook Людмили Шимко.
Інформує СВІТUA
Організацію створюють за підтримки Посольства України в Туречинні.
Метою об’єднання означено підтримку українців у вирішенні соціальних та юридичних проблем, допомогу адаптуватися до умов проживання, сприяння культурній та діловій співпраці між Україною та Туреччиною, а також підтримку розвитку української культури.
Усі охочі долучитися до створення нової української організації у місті Самсун, можуть зв’язатися з Людмилою Шимко у Facebook.
Довідка:
Місто Самсун розташоване на узбережжі Чорного моря в північній частині країни. Воно є важливим портовим містом із населенням понад 530 тисяч осіб.