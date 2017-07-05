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У Туреччині з’явиться ще одна українська організація

05.07.2017 | Анонси

В Туреччині анонсували відкриття громадської організації “Товариство українців в Самсуні”. Про це повідомляє СВІТUA з посиланням на сторінку української активістки Туреччини в Facebook Людмили Шимко.

Інформує СВІТUA

Організацію створюють за підтримки Посольства України в Туречинні.

Метою об’єднання означено підтримку українців у вирішенні соціальних та юридичних проблем, допомогу адаптуватися до умов проживання, сприяння культурній та діловій співпраці між Україною та Туреччиною, а також підтримку розвитку української культури.

Усі охочі долучитися до створення нової української організації у місті Самсун, можуть зв’язатися з Людмилою Шимко у Facebook.

Довідка:

Місто Самсун розташоване на узбережжі Чорного моря в північній частині країни. Воно є важливим портовим містом із населенням понад 530 тисяч осіб.

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