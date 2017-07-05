У 2017 році було організовано роботу 4 літніх мовних шкіл «Lviv Kids»
У 2017 році управлінням освіти було організовано роботу 4 літніх мовних шкіл «Lviv Kids». Інформує Медіастар. Розвиваємо найменших. У 2017 році управлінням освіти було організовано роботу 4 літніх мовних шкіл «Lviv Kids». Мовні школи діяли з 30 травня до 17 червня на базі таких закладів: ССЗШ № 81 ім. гетьмана П. Сагайдачного, ЛССЗШ №15, ССЗШ №2, ССЗШ №46 ім. В. Чорновола.
Літня мовна школа “Lviv Kids”– це проект, який поєднував вивчення 5-ох мов, заняття з образотворчого мистецтва, трудового навчання та спорт. Учасниками школи могли стати учні 4-6 класів. Дітей розділяли по групах, у кожній по 10-15 осіб. Загалом до занять у 2017 році було залучено 360 учнів, а у 2016 році — 500.
Нагадаємо, що управлінням освіти ЛМР в 2016 році було організовано роботу 7 літніх мовних шкіл «Lviv Kids» в рамках року англійської мови на базі таких закладів: НВК «Школа-гімназія «Галицька», Львівська гімназія «Престиж», СЗШ № 65, НВК ім. В.Стуса, СЗШ «Лідер», НВК «Школа-садок «Софія», ССЗШ №66. З учнями впродовж 2-ох тижнів червня працювали 217 вчителів іноземних мов, 20 студентів та 32 волонтери. Слід зазначити, що в якості волонтерів з дітьми спілкуються носії мови. Так, до нашого міста завітали Лукас ван Опстал з Нідерландів та Джеймс Віттінгем з Великобританії.