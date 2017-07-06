Українське посвідчення водія переведуть на євростандарти
Уряд України зобов’язався до листопада завершити впровадження директив ЄС щодо посвідчень водіїв автотранспорту. DW дізналася, які зміни очікують власників автотранспорту.
Інформує Deutsche Welle.
Зміни у законодавстві України щодо видачі посвідчень водія автотранспорту після запровадження в листопаді європейських директив щодо водійських прав залежатимуть не тільки від вимог ЄС, а й від того, як вони будуть впроваджені державою. Такого висновку дійшли автори дослідження “Посвідчення водія на право керування транспортними засобами: європейський досвід та рекомендації для України”. Дослідження, організоване громадською організацією “Український центр європейської політики”, оприлюднили в Києві у середу, 5 липня.
Безпека і захист від підробок
В Україні посвідчення водіїв мають до 10 мільйонів осіб, стверджують автори. Запровадження нових директив ЄС вони пояснили необхідністю уніфікації національних водійських посвідчень, яких в країнах Євросоюзу нараховується до 60 мільйонів осіб. Згідно з директивою 2006\126\EC, посвідчення водія не мають бути довічними, а видаватися на максимально 15 років. “Це необхідно, щоби оновлювати інформацію і посилити захист від підробок”, – сказала одна з авторів дослідження, експертка Українського центру європейської політики Світлана Майструк.
За її словами, під час отримання нових посвідчень має бути і обов’язковий медогляд водія, який відбувається в Євросоюзі за спрощеною процедурою під час візиту до одного лікаря. Але для водіїв вантажівок та автобусів термін дії прав має бути скорочений до 5 років, а медогляд може бути більш прискіпливим. “Для всіх водіїв віком від 50 років може також бути запроваджений обов’язковий медогляд кожні 5, чи навіть 3 роки, залежно від того, як вирішить сама країна”, – повідомила експертка.
Вимоги до професіоналів зростуть
Вагомішою для виконання має бути директива 2003/59/ЄС, яка стосується професійних водіїв, водіїв вантажівок та автобусів. Якщо директива 126 має рекомендаційний характер, і деякі її положення можуть бути проігноровані національними урядами, то директива 59 зобов’язує уряди пильнувати кваліфікацію та стан здоров’я водіїв великих транспортних засобів. “Директива не регламент і ми можемо іти своїм шляхом її впровадження. Але її виконання в повному обсязі обов’язкове, бо водії, що перевозять людей і вантажі повинні мати зовсім інший рівень знань і підтверджувати свою професійну кваліфікацію”, – зазначив експерт з питань транспорту Володимир Каськовецький.
Він вважає, що однією з цілей цієї директиви є залучення до професії молодих людей, підвищення стандартів цієї професії і рівня безпеки на автошляхах. “Водій-професіонал має набути необхідні специфічні знання та навички на спеціальних курсах, і щоп’ять років підтверджувати ці знання на відповідних навчальних програмах. Ця директива вже впроваджена в країнах Євросоюзу”, – зазначив експерт. Він порадив міністерству інфраструктури України додати до розробленого ним законопроекту щодо впровадження директиви ЄС №59 кілька положень, серед яких обмеження віку водіїв-професіоналів і кваліфікаційної картки водія.
Суперечливі мікрочіпи
Міністерство внутрішніх справ України пропонуватиме Верховній Раді затвердити 15-річний термін дії нових посвідчень водія для непрофесіоналів і 5-річний для професійних водіїв автобусів та вантажівок. Про це заявив начальник головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій. “Ми також пропонуємо встановити в посвідченнях мікрочіпи. Наші сервісні центри вже забезпечені всім необхідним обладнанням, це убезпечить людей від підробок”, – сказав Криклій.
Натомість Світлана Майструк стверджує, що мікрочип не є обов’язковою вимогою директиви 126. “Наскільки це потрібно Україні – треба досліджувати. Європейські країни інтегровані у систему обміну даними, але чи буде у неї інтегрована Україна – це ще питання”, – зазначила експертка. Але Владислав Криклій відповів, що майбутнє за впровадженням кібертехнологій, і що у багатьох країнах ЄС водійське посвідчення це також документ для ідентифікації особи. За його словами, доопрацьовані проекти законів будуть передані на розгляд парламенту у вересні.