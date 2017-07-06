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Порошенко офіційно проголосив курс на НАТО

06.07.2017 | Новини

Президент України Петро Порошенко підписав закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України”, який одним з пріоритетів національних інтересів держави визначає членство в НАТО.

Про це інформує  Depo.ua.

“Відтепер курс України на вступ до НАТО чітко визначений як один з ключових чинників державної політики України”, – зазначив Порошенко.

“Попереду – активна робота з реформування безпекового та оборонних секторів, що дозволить нам досягнути критеріїв членства”, – додав він.

 

Відтепер курс України на вступ до НАТО чітко визначений як один з ключових чинників державної політики України.

Підписав Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України”, який одним з пріоритетів національних інтересів держави визначає членство в Альянсі.

Попереду – активна робота з реформування безпекового та оборонних секторів, що дозволить нам досягнути критеріїв членства.

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