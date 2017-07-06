Порошенко офіційно проголосив курс на НАТО
Президент України Петро Порошенко підписав закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України”, який одним з пріоритетів національних інтересів держави визначає членство в НАТО.
Про це інформує Depo.ua.
“Відтепер курс України на вступ до НАТО чітко визначений як один з ключових чинників державної політики України”, – зазначив Порошенко.
“Попереду – активна робота з реформування безпекового та оборонних секторів, що дозволить нам досягнути критеріїв членства”, – додав він.
Відтепер курс України на вступ до НАТО чітко визначений як один з ключових чинників державної політики України.
Підписав Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України”, який одним з пріоритетів національних інтересів держави визначає членство в Альянсі.
Попереду – активна робота з реформування безпекового та оборонних секторів, що дозволить нам досягнути критеріїв членства.