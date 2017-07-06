Трамп виступить із промовою у Польщі
Президент Дональд Трамп виголосить промову у польській столиці Варшаві, в якій прояснить своє бачення відносин між Сполученими Штатами та Європою.
Інформує BBCUkrainian.
Візит американського президента проходить напередодні саміту G20, який відбудеться у Гамбурзі.
У Польщі на Дональда Трампа очікує теплий прийом, оскільки польському консервативному уряду імпонує жорстка політика американського президента щодо мігрантів та його гостре відчуття національного суверенітету.
Очікується, що американський президент також виступить за переговори щодо торгівлі між США та центральною і східною Європою.
Газове питання
Першим пунктом у розкладі американського президента на четвер значиться саміт “Три моря”, на якому за ініціативою Польщі та Хорватії збираються представники 12 країн Балтійського, Адріатичного та Чорного морів.
Очікується, що на зустрічі обговорюватимуть питання імпорту американського газу, який допоможе зменшити залежність країн від російської енергетичної системи.
Польський уряд намагається зменшити свою енергетичну залежність від Росії, і минулого місяця до країни прибула перша партія зрідженого природного газу з США.
Варшава і три країни Балтії також виступили проти планів Росії побудувати газопровід до Німеччини, проте Берлін підтримав проект Москви.
Промова на площі Красінських
Після саміту “Три моря” пан Трамп виступить з промовою на площі Красінських.
Американський президент говоритиме про майбутнє відносин між США та Європою.
Напередодні своєї зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним під час саміту G20 Дональд Трамп висловить свою підтримку східній Європі, зазначає кореспондент BBC з Варшави Джеймс Лендалє.
Минулого тижня радник американського президента з питань безпеки Герберт МакМастер заявив, що Дональд Трамп говоритиме у Польщі також про майбутнє Трансатлантичного альянсу.
Якось американський президент назвав НАТО “застарілим” альянсом і заявив, що багато його членів не змогли досягти цільових показників військових витрат у 2% від свого ВВП.
Саміт G20
Пізніше у четвер американський президент вирушить на саміт G20.
У Німеччині лідери країн “Великої двадцятки” обговорюватимуть питання торгівлі та зміни клімату.
У Гамбурзі запроваджені посилені заходи безпеки, оскільки в місті очікуються протести проти саміту.