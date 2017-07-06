Лілія Дзундза: «Легкі дороги не дають росту. Життя важке, але прекрасне»
Дизайнер одягу, художник, бізнес-леді та керівник. Ось уже 12 років вона намагається захопити світ моди. Жінка, яка готова жертвувати заради успіху, яка кидає виклик проблемам і не боїться змін. Впевнена в собі, в своїх ідеях, вона переконана, що команда – це важлива запорука у створенні відомого бренду. Ліля, розкажіть, що для Вас означає професія чи це покликання. Будь-яка професія – це і є своєрідне покликання для кожного з нас. Дизайнерська справа насправді так само важка, як і інші професії. Вона вимагає великих зусиль, багато потраченого часу. В моєму випадку це, безперечно, покликання. Мама ще з дитинства прищеплювала мені любов до одягу. Тож своїм успіхом я завдячую їй та ще одній людині, яка завжди поруч, яка мене надихає і є моєю опорою в усьому. Що, на Вашу думку, є важливим у цій роботі? Однозначно люди, які зі мною працюють. Багато часу витратилося на створення команди, що може якісно та швидко відтворювати замовлення, які я розробляю з клієнтами. Працюю з багатьма людьми і для того, щоб вийти на певний рівень розуміння, потрібно чимало часу. Адже кожен має свій характер, вподобання, переконання, а мені потрібно весь колектив зв’язати воєдино. А що Ви найбільше цінуєте в людях? Насамперед чесність. На жаль, зараз мало хто володіє такою чеснотою. Ще одним важливим фактором є бажання розвиватися. Людина повинна бути амбітною. Адже немає нічого гіршого, ніж працівник, який не хоче працювати. Мені імпонують люди, що мають якийсь свій внутрішній шарм, які є спраглі до життя і не бояться проблем, а сміливо їх вирішують. А який Ви керівник? Що вимагаєте від себе в цій роботі? Ой… (сміється). Я насправді доволі строгий керівник. Адже ця робота вимагає великих зусиль і мені потрібно все контролювати. Та намагаюся не перестаратися і тримати себе в руках. У своїй роботі я надаю надзвичайно великого значення стосункам в колективі. Мені подобається говорити з дівчатами. Особливо люблю на свята придбати щось смачненьке і всіх пригостити. Часто, як їду подорожувати, купую дівчатам подарунки і солодощі. Зараз є відчуття, що я працюю у великій родині. Хочеться прийти на роботу і з допомогою працівників втілювати найскладніші ідеї, на які мені й моїм замовникам вистачає фантазій. Чи можна сказати, що подорожі для Вас це як частинка роботи? Так, подорожі для мене це чергова можливість наповнити свій внутрішній світ. А мені як людині творчій таке вкрай необхідно. За останні роки мені вдалося відвідати Будапешт – «гарячий ключ Європи», Відень, що є батьківщиною віденського вальсу, Прагу, де кожна будівля являє собою витвір архітектурного мистецтва, Мілан, столицю моди, Париж, який створений для романтики, Рим, Венецію, Ізраїль, Стамбул і ще багато інших, але не менш прекрасних міст. Мене здатні надихнути і захопити зовсім маленькі деталі. Колісниця, яка промчиться по бруківці, художник, який тримає в руках пензлик, гондольєр, який відкриває туристам секрети міста, та інші дрібнички. Особливу увагу я приділяю храмам, які є особливим місцем для наповнення мого внутрішнього спокою. А Ви як творча людина піддаєте себе спокусі охопити всі види мистецтва? Звичайно. Я обожнюю музику, особливо джаз, а ще можна вловити нотки джаз-року. В мене на роботі завжди лунають різні композиції. Вони допомагають мені зосередитися. Я захоплююсь архітектурою. Проте особливе місце у моєму житті займає живопис. В той момент, коли малюю на полотні, я відпочиваю. У мене зникає відчуття часу і мене огортає щастя. Я отримую насолоду в світі фарб. Живопис об’єднує. Я часто співпрацюю з художниками, які розробляють різні фрагменти для мене і моїх замовниць. А ще живопис створює особливий зв’язок у моїх особистих стосунках, із людиною, яка мені дуже важлива, яка надихає мене та яку прагну надихати я. Як Ви поєднуєте всі свої ідеї в роботі? Насправді це дуже не просто. Ідей у мене багато, а от можливостей не завжди достатньо. Проте я завжди стараюся зробити все якнайкраще і знайти вирішення всіх проблем. Я співпрацюю з певними оптовими постачальниками, які пропонують мені якісні тканини за доступними цінами. Це часто дозволяє пошити для замовниць дві речі за ціною однієї. В результаті моя команда отримує більше замовлень. Я обожнюю поєднувати різноманітні стилі, кольори, фактури. Дуже приємно, коли мої клієнти носять одяг роками і приходять за новими вбраннями. Я намагаюся створювати одяг, який буде візитною карткою замовниць із легенькою родзинкою у стилі. У моїй роботі, щоб досягти успіху, потрібно бути не тільки дизайнером, митцем, але й бізнес-леді. Потрібно багато працювати, як казала Коко Шанель: «Щоб бути незамінною, треба весь час змінюватися». А що хотіли б змінити Ви? Я доволі запальна людина. Тож найперше я б хотіла навчитися опановувати себе. До 10 порахувати мені не вдається, але от 5 я вже освоїла (сміється). Також мені притаманний хаос, із яким я намагаюсь боротися. Я хочу зробити все і зразу, а це не завжди добре. Потрібно працювати цілісно і над чимось одним, усе робити поступово. Та мене неабияк тішить, що у підсумку вся робота в будь-якому випадку виконана. А також мені катастрофічно не вистачає часу. Хочеться мати в запасі більше вільних годин. Для того, щоб прогулятися вуличками Львова, випити філіжанку запашної кави, поспілкуватися з давніми друзями. Яке Ваше ставлення до життя? Я знаю, що легкі дороги не дають росту. Життя важке, але прекрасне. Життя – це рух. Я не люблю стояти на місці. Мені хочеться рости і розвиватися. Бути бажаною і неповторною. Хочеться робити щось прекрасне. Я прагну створювати одяг, який даруватиме жінкам впевненість, підкреслюватиме їхню природню красу, додаватиме чарівності й родзинки. Моя мрія і мета полягає у тому, щоб ім’я «Лілія Дзундза» стало брендом не тільки у Львові, а й за межами України. Ми – жінки… Ми – це один із символів України. І знову ж таки, як казала моя улюблена Шанель: «Не буває непривабливих жінок, бувають ледачі».