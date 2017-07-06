З 10 липня стартують на Львівщині «Ігри Нескорених»
10-16 липня в спортивно-туристичному оздоровчому комплексі «Прикарпаття» імені Кирила Осьмака в селі Сприня в Самбірському районі пройде військово-спортивний патріотичний вишкіл молоді «Ігри Нескорених».
Про це інформує Щоденний Львів.
Програма вишкола:
10 липня о 06.15 – зустріч восьмого «Потягу Єднання України «Труханівська Січ» та піша хода молоді зі Самбора до Сприні.
11 липня о 12.00 урочисте відкриття військово-патріотичної гри «Ігри Нескорених» у селі Сприня
12-15 липня з 10.00 до 12.30 – виховно-вишкільні заходи для молоді.
12-16 липня з 15.00 до 19.00 – проведення спортивних змагань.
12-16 липня з 19.30 до 21.30 – проведення освітньо-виховних та інформаційно-просвітницьких заходів.
16 липня о 13.00 – урочиста академія з відзначення 73-ї річниці створення УГВР на історичному місці у селі Сприня, покладання квітів до пам’ятника засновникам УГВР, панахида за загиблими борцями за волю України.
16 липня о 13.30 – урочисте віче та святковий концерт. Нагородження переможців та учасників вишколу «Ігри Нескорених», пластова присяга.
16 липня о 15.00 – експозиція у музеї-криївці й презентація військових частин.
У неділю 16 липня відбудеться вшанування воїнів УПА на місці меморіалів та поховань у громадах Самбора й сіл Чуква, Блажів, Воля-Блажівська та Звір.