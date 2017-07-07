Гамбурзі розпочинається саміт країн Великої двадцятки
Саміт лідерів G20 починається у Гамбурзі на тлі протестів. Першого дня на полях саміту очікується серед іншого зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна.
Інформує Deutsche Welle.
У німецькому Гамбурзі у п’ятницю, 7 липня, розпочинається дводенний саміт глав держав та урядів країн Великої двадцятки. Зустріч почнеться о 10 годині ранку. Упродовж дня учасники заходу обговорюватимуть питання боротьби з тероризмом, захисту клімату, енергетики та торгівлі.
Особливо складними можуть виявитися перемовини щодо захисту клімату з огляду на оголошений адміністрацією президента США Дональда Трампа вихід з Паризької кліматичної угоди.
Очікується також, що на полях саміту в Гамбурзі відбудеться зустріч Трампа з його російським колегою Володимиром Путіним, під час якої ітиметься і про Україну. Глави двох держав зустрінуться вперше відтоді, відколи Дональд Трамп перебуває на посаді президента США. Також, як очікується, орієнтовно вранці в суботу, 8 липня, ситуацію на Сході України обговорюватимуть на зустрічі канцлерки ФРН Анґели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона та російського президента Володимира Путіна.
Саміт G20 починається на тлі продовження протестів. У п’ятницю вранці протести у Гамбурзі знову посилилися, сотні демонстрантів намагалися проникнути до закритої зони безпеки довколо місця проведення саміту. Крім того, протестувальники намагалися заблокувати дорогу, якою мали прибути учасники саміту. У різних районах міста палали автомобілі.
Нагадаємо, напередодні під час сутичок агресивно налаштованих учасників акції протесту з поліцією, були поранені щонайменше 111 правоохоронців, п’ятеро з яких потребували стаціонарної медичної допомоги. Водночас більшість протестів у Гамбурзі пройшли мирно.
Наразі загалом близько 19 тисяч поліцейських стежать за охороною правопорядку в Гамбурзі. Правоохоронці припускають, що в місті можуть перебувають до восьми тисяч готових до насильства осіб. Найбільші акції протесту очікуються у суботу, 8 липня. У них можуть взяти участь до 100 тисяч демонстрантів.