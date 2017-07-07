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Львів отримав з бюджету області кошти на покращення матеріально-технічної бази шкіл

07.07.2017 | Новини

Виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 7 липня вніс зміни до міського бюджету м. Львова на 2017 рік.

Про це повідомляє  ZIK.

Згідно із змінами, у міський бюджет Львова надійшло 840 тис. грн субвенції з обласного бюджету. Ці кошти передбачені на виконання заходів Програми розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки.

Начальник управління адміністрування місцевих та залучених фінансів Ліна Миколаїв повідомила, що кошти підуть на покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів міста.

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