Львів отримав з бюджету області кошти на покращення матеріально-технічної бази шкіл
07.07.2017 | Новини
Виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 7 липня вніс зміни до міського бюджету м. Львова на 2017 рік.
Про це повідомляє ZIK.
Згідно із змінами, у міський бюджет Львова надійшло 840 тис. грн субвенції з обласного бюджету. Ці кошти передбачені на виконання заходів Програми розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки.
Начальник управління адміністрування місцевих та залучених фінансів Ліна Миколаїв повідомила, що кошти підуть на покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів міста.