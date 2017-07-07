Зоряна Бучковська: «Ніколи не зупиняюся на досягнутому»
Стильна львів’янка, енергійна, життєрадісна, енергійна, творча особистість, власниця салону краси. Епатаж року 2015, обличчя Lviv Fashion week. Одна з небагатьох, хобі якої було не просто тимчасовим захопленням, а переросло в улюблену справу.
Зоряно, розкажіть про свою сім’ю і що Ви вкладаєте в це поняття.
У мене насправді найкраща сім’я та родина. Вони завжди підтримують в усіх починаннях. Маю двоє діточок: дочку Дзвінку та сина Нестора. Коли моя донька виросте, я скажу їй: доню, в твоєї мами були найсміливіше вбрання, найвищі підбори і найтерплячіший чоловік! Свобода вибору – це те, чим керується кожен в нашій сім’ї.
Тому я знаю, що таке щастя…
Ми часто разом подорожуємо. Багато вже де побувала, але ще стільки всього попереду, стільки нових країн.
Ви постійний відвідувач Львівського тижня моди. Як вважаєте, на якому рівні відбувся цьогорічний захід? І чи спостерігаєте розвиток порівняно з минулими роками?
Відвідую кожного року Lviv Fashion week і впевнено можу сказати, що рівень показу та локації значно підріс, однозначно. У Львові дуже багато талановитих дизайнерів. Кожна колекція є цільна, з якої кожен може щось підібрати за своїм стилем.
Які львівські дизайнери входять у ТОП найкращих?
У нас дуже багато талановитих львівських дизайнерів, можу відмітити багатьох, але назву найулюбленіших. Це Роксолана Богуцька, рівень її показів та речей, що вона створює, завжди на найвищому рівні. Також Оленка Даць, вироби якої надзвичайно ніжні та романтичні. Катерину Кароль – дизайнер, що часто бере участь у благодійних заходах, завжди присутня доброчинна мета. Марта Вахольдс, Руслан Багінський і ще дуже багато, кого можу відзначити. Кожного я поважаю та ціную їхню працю. Ну все, зараз образяться ті, кого не назвала(посміхається).
Ваші улюблені світові бренди?
Люблю Gucci, недаремно цей бренд вважається одним із найкращих у світі. А його цікаві аксесуари ніколи не залишають мене байдужою. Але, якщо я в Європі, то шукаю вироби «невідомих» європейських дизайнері, так би мовити. Ціную індивідуальність.
Ваші образи завжди відрізняються особливою жіночністю. Як Ви можете описати свій стиль?
Мій стиль може бути досить різноманітний – романтичний чи агресивний, відвертий чи пуританський. Обожнюю аксесуари, зокрема капелюхи, люблю взуття,окуляри, сумки – це моя слабкість. Мій стиль залежить від настрою, напевно, як і у кожної жінки.
ТОП 5 книг з рейтингу улюблених, які Ви радите прочитати.
Люблю читати українських письменників, особливо Ліну Костенко. Можу відмітити Люко Дашвар, прочитала всі її книги. Також це «Малий 44» Том Роб Сміт. Захопилася автобіографічною книгою Уоріс Дірі «Квітка пустелі», яка увійшла в десятку книг, що продавалися найкраще у Німеччині, а в усьому світі реалізовано понад 11 мільйонів екземплярів.
Яку музику любите слухати?
Музика – це частинка мене. Слухаю лаунж стиль, електро. З українських співаків люблю гурт «Океан Ельзи». Окремо відзначу німецького скрипаля Давида Ґарета.
P.S. Зоряна Бучковська: «Бажаю читачам ніколи не зупинятися на досягнутому, любити людей та життя, адже воно настільки чудове. Потрібно лише вміти це відчувати. Будьте щасливі».
Автор: Валерія Носковська