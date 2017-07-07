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На Львівщині понад 7 тисяч бійців АТО отримали земельні ділянки

07.07.2017 | Новини

1 липня, відбулась зустріч голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки з учасниками АТО. Спілкувалися з бійцями також керівники структурних підрозділів Львівської ОДА, очільники соціальних служб, військового комісаріату, Держгеокадастру та інші.

Про це інформує  LvNews.

На початку – присутні вшанували пам’ять полеглих воїнів АТО хвилиною мовчання. Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської облдержадміністрації провів моніторинг щодо забезпечення учасників АТО земельними ділянками. «Згідно з результатами, станом на сьогодні, земельні ділянки отримали 7292 особи, на розгляді – 1850» – зазначила т.в.о. директора департаменту архітектури та розвитку містобудування ЛОДА Оксана Ткачук. За інформацією директора департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Ірини Микичак, з місцевих бюджетів на 2017 рік запланували виділити 1 млн 753 тис гривень для забезпечення безкоштовними медикаментами закладами охорони здоров’я Львівщини учасників АТО. Окрім того, директор департаменту соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації Наталії Кузяк, прозвітувала про цикл зустрічей з учасниками АТО та членами їх родин у містах обласного значення та районах Львівщини у травні 2017 року. Відтак, на них були присутні 2170 учасників бойових дій, учасників АТО. За результатами зустрічей порушили 285 питань, більшість з яких вдалось вирішити. Також  обговорили санаторно-курортне оздоровлення учасників АТО. Нагадаємо, що у 2017 році оздоровлення здійснюється шляхом відшкодування вартості санаторно-курортних послуг через безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги на підставі трьохсторонньої угоди (санаторно-курортний заклад – учасник АТО- управління соціального захисту). У контексті цього Наталія Кузяк повідомила присутніх, що станом на сьогодні вже укладено 32 угоди. Зазначимо, що вартість санаторно-курортних послуг для інвалідів війни без ПДВ – 5250 грн, для учасників бойових дій – 6300 грн з ПДВ. У ході зустрічі також зазначили, що від сьогодні, учасники антитерористичної операції  не платитимуть за проїзд у громадському транспорті. Очільник Львівської області Олег Синютка наголосив, що Львівська облдержадміністрація робить усе можливе, щоб максимально спростити та наблизити до учасників АТО надання всіх послуг та пільг, які їм належать.

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