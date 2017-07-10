У суботу відбудеться фестиваль “Славське-2017″
10.07.2017 | Анонси
У суботу, 15 липня, відзначатимуть День Славського. Із цієї нагоди у селищі Славське Сколівського району Львівської області відбудеться VI фестиваль за участі відомих українських виконавців.
Про це повідомляє Status quo – Львів.
Гості фестивалю: група АНТИТІЛА, співаки Ірина Федишин, IvanNavi, Роман Скорпіон, М’ята, SonyaKay, а також Rock-H, NaVsi 100, PatsykyzFraneka та інші. Практично всі виконавці готують прем’єри нових пісень.
Традиційно на відвідувачів заходу чекає частування смачними стравами та напоями.
Початок мистецького дійства о 14:00, гала-концерту – о 19:00. Місце проведення – полонина біля готельного комплексу “Перлина Карпат”.