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У суботу відбудеться фестиваль “Славське-2017″

10.07.2017 | Анонси

У суботу, 15 липня, відзначатимуть День Славського. Із цієї нагоди у селищі Славське Сколівського району Львівської області відбудеться VI фестиваль за участі відомих українських виконавців.

Про це повідомляє Status quo – Львів.

Гості фестивалю: група АНТИТІЛА, співаки Ірина Федишин, IvanNavi, Роман Скорпіон, М’ята, SonyaKay, а також Rock-H, NaVsi 100, PatsykyzFraneka та інші. Практично всі виконавці готують прем’єри нових пісень.

Традиційно на відвідувачів заходу чекає частування смачними стравами та напоями.

Початок мистецького дійства о 14:00, гала-концерту – о 19:00. Місце проведення – полонина біля готельного комплексу “Перлина Карпат”.

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