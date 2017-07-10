В Мережі продемонстрували першу Tesla Model 3
У неділю, 9 липня, компанія Tesla почала виробництво своєї нової моделі – Model 3. Перший примірник автомобіля дістався керівникові марки Ілону Маску. Про це топ-менеджер повідомив в своєму твіттері.
Інформує MMR.
За словами Маска, перше оплачене передзамовлення і, відповідно, право отримати перший серійний екземпляр Model 3, належало члену ради директорів «Тесли» і інвестору багатьох фірм Кремнієвої долини Айре Еренпрайса. Однак він подарував місце в черзі на 46-річчя Маска. Після цього глава Tesla оплатив повну вартість автомобіля.
Як заявив Маск 28 липня компанія Tesla планує влаштувати спеціальну вечірку для перших 30 замовників Model 3. До серпня виробник розраховує доставити клієнтам 100 машин, а до вересня -1500. До грудня марка розраховує вивести конвеєр на повну потужність, досягнувши показника в 20 тисяч машин на рік.
Прем’єра прототипу «бюджетного» електрокара Tesla відбулася в квітні, а до травня компанія отримала близько 400 тисяч попередніх заявок на покупку машини. Model 3 побудована на новій платформі і може проїжджати без підзарядки до 345 кілометрів. Базова версія зможе прискорюватися з місця до 96 кілометрів на годину за шість секунд, а топова – за чотири секунди. Ціни на нову Tesla починаються від 35 тисяч доларів.