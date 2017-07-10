Гімнастки з України завоювали срібні медалі на турнірі в Берліні
На етапі Челлендж-Кап в Берліні завершилося багатоборство, що є кваліфікацією до фіналів в окремих видах.
Передає УНН.
Гімнастки демонстрували свої програми з булавами, стрічкою та 3 м’ячами/2 скакалками. Українські групповички, успішно впоравшись з вправою з 3 м’ячами і 2 скакалками (17,550), посіли друге місце в багатоборстві ы вибороли срібний комплект медалей.
Відзначимо, що сьогодні українські грації змагатимуться в обох фіналах, куди вони відібралися з 2-ми кваліфікаційними результатами.
Зауважимо, що Олена Дьяченко допустила ряд помилок в програмі, і це не дозволило їй пройти в фінали з булавами (14,750) і стрічкою (13,900). Таким чином, спортсменка виступить тільки в фіналах з обручем і м’ячем. У багатоборстві юна гімнастка зайняла 6-е місце.