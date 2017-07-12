Особисте чи спільне?
Складно сказати, чому останнім часом збільшилася кількість позовів про поділ спільно нажитого подружжям майна, але факт залишається фактом: той, хто клявся у вічному коханні, клявся бути в горі й радості, у судових процесах іноді готовий забрати останнє, включаючи і останні квадратні метри.
Здавалося б, для всіх очевидним є те, що нажите майно у шлюбі є загальним спільним майном подружжя, якщо інше не передбачено письмовими угодами між його членами, наприклад шлюбною угодою.
Однак трапляється і по-іншому. Іноді майно, що набувається у шлюбі, в силу закону можна віднести і до особистого майна того, хто платить гроші, а інший із подружжя при цьому не матиме жодного відношення до такого майна. Правда, він чи вона про це ще не знають. Та й за великим рахунком і не хочуть знати, не хочуть задумуватися про те, щоб перед важливим сімейним придбанням, наприклад житлового будинку, звіритися з нормами законодавства, уточнити свої права на майно, що набувається, а продовжують мислити шаблонами і стереотипами.
Не так давно стикнулася з думкою одного з противників шлюбної угоди, який на підкріплення своєї позиції переконував мене у тому, що все, абсолютно все майно, нажите в шлюбі, ділиться між подружжям навпіл. Проте він забув про нюанси, встановлені законодавцем. Так, відповідно до положень Сімейного кодексу України особистою власністю чоловіка або дружини є майно, надбане ним або нею за час шлюбу, але за ті гроші, які належали йому чи їй особисто.
Згадайте попередню публікацію, де йшлося про лотерейний білет, який дружина придбала у шлюбі, – виграш по цьому лотерейному білету був особистим майном саме дружини, оскільки вона його придбала за особисті гроші. Проте її чоловік не знав про це, вважаючи, що йому по праву повинна належати половина виграшу.
Верховний Суд України неодноразово підкреслював важливість визначення факту, за чиї гроші придбавалося спірне майно (будинки, автомобілі, квартири, землі та ін.): за спільні гроші сім’ї чи за особисті засоби одного з подружжя. І тут, якщо один із членів подружньої пари доведе, що майно придбавалося за його особисті засоби, то спірне майно втрачає статус загального спільного і стає особистою власністю чоловіка чи дружини.
При цьому, як свідчить судова практика, багато судів нижчих інстанцій ігнорують «керівні вказівки» Верховного Суду і продовжують вирішувати спори між подружжями за давнім звичаєм – коли майно придбане у шлюбі, то воно є загальним спільним і підлягає розділу.
Не так давно все той же Верховний Суд України, переглядаючи справу про розділ придбаного у шлюбі заміського будинку, встановив, що сам по собі факт придбання спільного майна (будинку) в період шлюбу не є безумовною підставою надання такому майну статусу загальної спільної власності подружжя; суди попередніх інстанцій (причому всі три інстанції) належної уваги на це не звернули і не з’ясували джерела походження грошей, за які було придбано спірний будинок. Тому справу відправили на новий розгляд у першу інстанцію. А будинок, як виявилося, було придбано чоловіком за особисті гроші, у зв’язку з чим дружина не могла претендувати на половину даного майна. У справі було достатньо цьому доказів. Проте, видно, суди хотіли як краще, а вийшло як завжди. І, вирішивши, що дружину не можна залишати без половини будинку, забули узгодити це з нормою закону. Але Верховний Суд на те і Верховний, щоб виправляти такі огріхи. Ось тільки хто поверне цим двом 10 років життя, проведених у судах (як випливає з постанови, вперше до суду звернулися з позовом у жовтні 2006 р., Постанова ВСУ датується груднем 2016 р.)? І як уже зрозуміло, пара проведе як мінімум роки три в судах, адже справу відправили на новий розгляд до суду першої інстанції. Мені навіть важко уявити, що вимушені були і будуть слухати й відчувати їхні діти.
А от якби пара дозволила собі задуматися про шлюбну угоду або дружина перш ніж звернутися до суду поставила би собі питання: а чиї гроші були витрачені на придбання будинку? Думаю, при такому підході все було би набагато краще і зрозуміліше.
Але, на жаль, нас не вчать цьому в школі: про те, як побудувати гармонійні стосунки в сім’ї з урахуванням прав та обов’язків кожного з подружжя, що кореспондуються; нас не вчать фінансової грамотності у сім’ї: ми, вступаючи у шлюб, частенько задумуємося лиш про те, якою буде сукня і куди ми поїдемо у весільну подорож, а не про те, які права й обов’язки виникають після того, як відлунають останні акорди маршу Мендельсона. За великим рахунком, всі неприємності у майновому плані, що відбуваються в наших сім’ях, виникають винятково через наше ж халатне ставлення до самих себе. Адже, якщо ми самі не задумуємося про те, як захистити або убезпечити себе, чому вважаємо, що той другий робитиме це за нас?
Автор: Наталя Горбаль