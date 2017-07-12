«ПриватБанк» може очолити німецький банкір
З огляду на, що українські банкіри поки не рвуться брати участь в конкурсі на посаду голови правління Приватбанку, переможцем може стати німецький банкір Райнер Мюллер-Ханке.
Про це повідомляється на сайті «Українських новин».
20 липня Наглядова рада «ПриватБанку» планує розглянути питання звільнення діючого керівника Олександра Шлапака.
Наглядова рада банку 20 липня може прийняти відставку Шлапака з 24 липня і визначити виконуючого обов’язки голови правління», – повідомили джерела інформаційного агентства.
Ймовірно, банк на деякий час очолить заступник голови правління Галина Пахачук.
Наразі триває відбір кандидатів на пост нового глави правління Приватбанку. Відбір проводить рекрутингове агентство. Термін відбору кандидата – два тижні. Відтак, новий голова «ПриватБанку» може бути призначений вже в кінці липня.
Повного переліку кандидатів поки не оголошують, але відмічають, що претенденти бояться складнощів на новому місці роботи.
Приват зараз – електричний стілець. Ніхто з місцевих особливо не хоче навіть подаватися на конкурс», – коментує джерело.
Якщо українських претендентів не знайдеться, то пост може зайняти іноземець. Ним може бути німецький банкір Райнер Мюллер-Ханке.
Зараз Райнер Мюллер є членом рад FinComBank (Молдова) і азербайджанського AccessBank. Має ступінь магістра з економіки Вільного Університету Берліна (Freie Universität Berlin), навчався на економіста в університетах Гейдельберга і Мадрида. Досконало володіє німецькою, англійською, російською та іспанською мовами, добре знає італійську. В Україні він уже працював генеральним директором Swedbank в 2009-2013 роках. Він має більш ніж десятирічний досвід в сфері банкінгу в країнах Центральної та Східної Європи.