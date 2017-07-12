У четвер розпочинається фестиваль музики Маттіаса Кендлінгера у Львові
Для шанувальників класики протягом трьох днів у липні на різних сценах Львова виступатимуть артисти симфонічних оркестрів K&K Philharmoniker, K&K Symphoniker, Українського національного хору «Львів», камерних ансамблів під керівництвом українських та зарубіжних диригентів.
Інформує Tvoemisto.tv
Твори Маттіаса Георга Кендлінгера: програма
13 липня 2017р. Львівська філармонія – «Блудний Син», «Зцілення» та Симфонія №2 – Прем’єра.
14 липня 2017р. Львівська національна галерея мистецтв ім. Бориса Возницького (Палац Потоцьких) – концерт для віолончелі та фортепіано №1 та ранні твори для акордеону та струнного секстету.
15 липня 2017р. Львівська Філармонія – увертюра до опери «Священик», концерт для фортепіано «Лариса» та симфонія №1 «Маніпуляція».
Довідка. Маттіас Георг Кендлінгер – народився у 1964р. в Тіролі (Австрія). Засновник австрійсько-українських симфонічних оркестрів K&K Philharmoniker, K&K Symphoniker та Українського національного хору «Львів». Протягом останніх 15-ти років вони виступають у найкращих залах 18 країн Європи, таких як Herkulessaal Münchner Residenz, Tonhalle Zürich, Kanzerthaus Berlin, Wiener Musikverein, концертних залах Стокгольма, Копенгагена, Мадрида, Осло, Парижа. Протягом сезону вони мають понад 120 концертів. Їх цінують за відмінну музичну якість та незвичну харизму. Основний склад оркестру нараховує 70 осіб, а також ще 60 музикантів є у додатковому складі. За час від заснування K&K Philharmoniker записав 30 Live-CD та 6 концертних DVD.
Як композитор Маттіас Кендлінгер привернув до себе увагу симфонічною композицією «Der verlorene Sohn» (прем’єра – квітень 2006 в Gewandhaus Leipzig); першою симфонією «Manipulation» (світова прем’єра – 29 вересня 2012 у Львівській філармонії), медитаційною поемою «Heilung» (прем’єра – червень 2013 під час п’ятого фестивалю Tiroler Beethoven Tage в Австрії); присвяченим власній дружині концертом для фортепіано з оркестром «Larissa» (прем’єра – травень 2014 у Congress Graz).