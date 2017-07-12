Ivan NAVI: «На студії ми зробили все, щоб пісня “Тимчасовий релакс” звучала як саундтрек до найкращого в житті відпочинку!»
Номінант музичної премії #YUNA2017 розпочав літо серією масштабних концертів. Шириною географії цього молодого артиста здивувати вже важко, адже концертний графік Ivan NAVI нещодавно поповнився навіть, здавалось би, далекими від рідного Львова містами – Харковом та Херсоном. Але артист не лише розширює свої концертні «кордони», але й збільшує масштаби аудиторії на своїх концертах.
Нещодавно у Львові Ivan NAVI виступив на розігріві світової зірки електронної музики, справжньої легенди – ATB. І як же приємно було бачити, що йому вдалося не лише розігріти глядачів, але й в унісон з більш ніж 5-тисячною аудиторією заспівати «Такі молоді» та презентувати вперше на live концерті літній хіт «Тимчасовий релакс».
- Іване, 21 червня виповнюється рівно рік з моменту презентації тебе як артиста Ivan NAVI. За цей час ти встиг багато зробити на українській сцені – чого варта лише номінація в категорії «Відкриття року» музичної премії «YUNA2017», а перед тим звання фіналіста проекту «Хіт-конвеєр». Що вважаєш найзнаковішим для себе?
Це був просто неймовірний рік! З моменту початку роботи в команді MOVA MUSIC моє життя перевернулося на 180 градусів. Дуже круто, що вдалося презентувати аж 5 офіційних синглів і 3 відеокліпи, виступити на таких великих сценах, як Палац Україна та Stereoplaza. Але я по-особливому ціную всіх своїх фанів, які з’явилися за цей період, адже саме вони додають віри в те, що я роблю та яку музику записую.
- А що планував, але поки не вдалося реалізувати?
Видати дебютний альбом. І вже ніби й треків достатньо назбиралось, але всьому виною мій музичний перфекціонізм. Хочу, щоб все звучало ідеально, а для цього треба час. Тому альбом готую на осінь. Надіюся, зорі зійдуться, а звучання кожного треку буде максимально крутим.
- Розкажи про новий трек «Тимчасовий релакс». Чим він унікальний і відрізняється від попередніх?
Над цим синглом я працював із новою творчою командою. «Тимчасовий релакс» - це також перша композиція, яку записав не у Львові, як всі попередні треки, а у Києві. Автором слів та музики пісні став Дмитро Сисоєв, а музичне аранжування створено Ost & Meyer Production. Цей трек ідеальний для слухання на повторі. На студії ми зробили все, щоб пісня звучала як саундтрек, але не до фільму, а до найкращого в житті відпочинку!
- До речі, а де тобі відпочивається найкраще?
Я дуже люблю гори, часто буваю в Карпатах. Там дуже чисте повітря, тому це найкращий тимчасовий релакс для мене незалежно від пори року. Гори наповнюють мене силою та енергією. Після такого відпочинку із задоволенням сідаю працювати в студії над новими треками.
- Розкажи про свій стиль. Неможливо не помітити, що ти завжди виступаєш у бейсболці. Це твій талісман чи просто елемент образу?
Я дуже звик до бейсболок. Вони вже дійсно як талісман. Назбиралася достатньо велика колекція бейсболок вдома, і я навіть виділив для них цілу шухляду. Хоча для друзів таке моє захоплення ідеальне, вони завжди знають, що подарувати.
- У тебе вже є трохи досвіду за плечами: і великі сцени, і прямі ефіри – який секрет успіху, ти вже його відчув?
Секретів нема, є будні артиста та його команди. І все залежить від того, яке у них бачення і наскільки ефективна щоденна робота кожного. Є, звичайно, частка фарту і несподіванок, але, що б ти не робив – якщо ти бачитимеш ціль і впевнено йтимеш до неї, не лінуючись – досягнеш всього омріяного, рано чи пізно. Краще, аби це було рано, але то вже як складеться.
Автор: Марина Гриція