Кава –аромат свіжозмеленого неба чи тихий і підступний вплив на метаболізм?
Мабуть, у кожного з нас є своя індивідуальна історія знайомства з кавою. Моя почалася ще в дитинстві, тільки це було захоплення не смаком, а власне ароматом кави і містерією її приготування. Мій дівчачий дитячий ранок починався з пробудження під звук кавового млинка та насиченого аромату, який розходився по всьому дому. Цей ритуал і смак належить тільки їй –моїй бабусі, жінці, що для мене завжди пахне DiorPoison і гарячими зернами арабіки.
Кава, яка ж вона різна. Терпка, пахуча, з молочною пінкою…уявіть, як Вашу філіжанку наповнює струмок еспресо, цей аромат, піна і міцність… усі красоти в одній філіжанці.
Що ж таке кава для нашого метаболізму? Це стимулятор для нервової системи чи жирової тканини на наших стегнах? Все частіше ми стикаємося з проблемою інсулінорезистентності в ХХІ столітті. Тобто проблемою, коли рецептори м’язевої та жирової тканини не відповідають на інсулін (анаболічний гормон підшлункової залози, що регулює метаболізм вуглеводів), і як наслідок, ми набираємо вагу. До чого ж тут кава?
Кава – напій дуже індивідуальний. Існує поділ на 2 групи: швидкі та повільні метаболізатори кофеїну. Приналежність до конкретної групи залежить від наших генів, а саме: наявності або відсутності мутації гену CYP1A2, відповідального за біотрансформацію кофеїну в печінці. Якщо ви відчуваєте швидке збудження, заряд, активність одразу ж після випитої філіжанки кави, а також цей ефект спостерігається протягом двох перших годин, то ви належите до групи швидких метаболізаторів кофеїну. В такому випадку можете випивати до чотирьох філіжанок еспресо на день(близько 400-450 мг кофеїну). Якщо ж ефект збудження після випитої кави утримується у вас більше трьох годин, відчувається тремтіння рук, загальний дискомфорт, то ви – в групі повільних метаболізаторів кофеїну, і денна доза для вас – максимум дві філіжанки еспресо (до 250-300 мг кофеїну).
Чи може кава сприяти зростанню маси тіла? Якщо ви боретеся з надмірною вагою, але ваш ранок починається з філіжанки кави, то доведеться змінити свої традиції. Адже кофеїн має здатність впливати на метаболізм глюкози. Дослідження демонструють: щоденне довготривале споживання кави викликає зменшення сприйнятливості глюкози. Це призводить до збільшення її концентрації у крові, що, в свою чергу, викликає рефлекторне виділення інсуліну, зменшується відповідь рецепторів жирової та м’язевої тканини на гормон, і як наслідок, ми набираємо вагу від некалорійної кави, а також маємо сильне непереборне бажання з’їсти щось солоденьке. Таке явище пояснюється надмірним виділенням адреналіну, кортизолу, а також розщепленням вуглеводних запасів в печінці у відповідь на кофеїн.
В шлунку кава стимулює продукцію соляної кислоти і гастрину, а як відповідь на це, підшлункова залоза виділяє інсулін в ефекті плацебо, і ми активуємо оманливий стан метаболічної ситості, насправді будучи голодними, і будуємо підшкірну жирову тканину, знову ж таки – набираємо вагу «з повітря».
Але не такий страшний звір, як його малюють. Кава містить велику кількість антиоксидантів, вітамінів та мінералів, які зменшують шкідливий вплив кофеїну на наш організм.
В травні 2017 року група науковців із Токіо опублікувала приголомшуючі результати свого дослідження. Вони довели, що кофеїн здатен на рівні процесу диференціації стовбурових клітин (процес, коли стовбурова клітина вирішує, чим вона хоче стати в майбутньому) блокувати їм шлях перетворення на жирові клітини. Це означає, що кофеїн у високих дозах блокує утворення жирової тканини.
Бути чи не бути каві в нашому раціоні – ось у чому питання. Остаточно відмовлятися від споживання напою не варто. Перш за все варто визначити, до якої групи метаболізаторів кофеїну ми належимо: до тих, що мають швидкий обмін кофеїну, чи ні (це можна визначити в лабораторії). Якщо ж ви входите до другої групи, то варто зменшити кількість кофеїну до 250 мг на день (одна-дві філіжанки еспресо), а також обмежити споживання чаю (теїн), мате (матеїн), шоколаду, енергетичних напоїв, адже всі вони містять достатньо велику кількість кофеїну. А всім, хто старається втратити надмірну вагу, варто змінити традицію пити ранкову каву натще, бо вже з самого ранку ми налаштовуємо наш організм на побудову підшкірної жирової тканини і що би ми не їли протягом дня, маємо активований механізм зростання маси тіла. Найкраще пити каву за 10-20 хвилин після прийому їжі, за таких умов напій буде обмежувати утворення підшкірної жирової тканини.
Дієта – це не просто їжа, а емоції та відчуття, які вона в нас викликає. Якщо добре прислухатись до емоцій, які виникають, то можна почати керувати своїми бажаннями.
Кажуть: треба їсти, щоб жити, а не жити, щоб їсти. На мою думку, смак життя залежить від смаку того, що ми їмо: воно або прісне і сіре, як розварена цибуля, або пікантне і кольорове, як чилійський перець.
Автор: Злата Чайківська