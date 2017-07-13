Wizz Air планує розширювати діяльність в регіональних аеропортах України
“Ми дивимося на такі регіональні аеропорти як у Харкові. Нещодавно ми відновили роботу з львівським аеропортом. У нас уже були плани почати там роботи ще три роки тому, ми дуже раді туди повернутись. Харків є одним з аеропортів, з яким ми працювали у минулому, з яким ми би хотіли поновити співробітництво”, – розповів він.
Зі слів Джонса, є зацікавленість у співпраці з аеропортом “Одеса”, однак наразі стан злітної смуги не дозволяє приймати літаки AirBus.
“Одеса є привабливим аеропортом для нас. Але є моменти, що стосуються злітної смуги та ваги наших літаків. Як тільки цю проблему буде вирішено, ми будемо раді знову подивитись на цей аеропорт. Wizz Air планує зростати не тільки в Києві, але зацікавлений зростати і в регіональних аеропортах України”, – резюмує Джонс.