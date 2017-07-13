Львівський велосипедист Роман Гладиш став переможцем «Гран-Прі Польщі – 2017»
У місті Прушків (Республіка Польща) завершилися представницькі рейтингові змагання першої категорії Міжнародного союзу велосипедистів (UCI) «Гран-Прі Польщі – 2017» з велосипедних перегонів на треку.
Інформує Zik.
У змаганнях взяли участь команди з 21 країни світу. Національна збірна команда України, в складі якої змагалися 16 спортсменів, виборола загалом 11 медалей.
Долучилися до успішного виступу «синьо-жовтої» велодружини на польській землі й представники Львівського державного університету фізичної культури, пише ldufk.edu.ua.
Зокрема, в гонці медісон (парна гонка на дистанції 25 км) перше місце серед чоловіків посів студент третього курсу нашого вишу Роман Гладиш, який у такий спосіб повернувся додому із головним призом «Гран-Прі Польщі – 2017».
Не повернулися додому з пустими руками й випускники ЛДУФК Володимир Бучинський та Андрій Куценко. У командному спринті вони фінішували на третій позиції, що дозволило їм зійти на «бронзову» сходинку п’єдесталу пошани.