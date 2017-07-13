Львівська гімнастка Анастасія Возняк здобула три срібні нагороди на світовому Challenge Cup-2017
13.07.2017 | Новини
У німецькій столиці завершилися змагання чергового етапу світового Challenge Cup-2017 з художньої гімнастики.
Інформує Дивись.info.
Українська збірна, в складі якої змагалась представниця Львівщини Анастасія Возняк, в групових вправах здобула три срібні нагороди.
Українські гімнастки стали другими в багатоборстві, а також в групових вправах з п’ятьма обручами та у вправах з м’ячами і скакалками.
У світовому Challenge Cup-2017 з художньої гімнастики цьогоріч взяли участь 26 країн світу.