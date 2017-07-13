У Львові проведуть флешмоб “Зберегти Ryanair!”
Ryanair скасував вихід на український ринок. Львів’яни влаштовують флешмоб для підтримки ірландського лоукостера.
Інформує Tvoemisto.tv.
Сьогодні, 13-го липня о 18:00 львів’ян запрошують долучитися до флешмобу за збереження на українському авіаринку лоукостера Ryanair.«Своєю акцією ми хочемо донести центральній владі нашу позицію та змусити її знайти способи залишити Ryanair в Україні», – йдеться у повідомленні. Учасників акції просять приїжджати на авто. Для флешмобу потрібно 500 автомобілів, щоб на парковці Арени Львів сформувати назву ірландської компанії, яку буде видно з повітря.
Для участі потрібно зареєструватися за посиланням. Нагадаємо, 10-го липня ірландський лоукостер Ryanair скасував вихід на український ринок та пообіцяв повернути кошти за вже придбані квитки на скасовані рейси всім пасажирам. Авіакомпанія не досягла згоди з аеропортом «Бориспіль», через що постраждав і Львів.