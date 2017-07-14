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Львівський аеропорт збільшив пасажиропотік вдвічі

14.07.2017 | Новини

За 2017 рік Міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького зафіксував пасажиропотік на рівні 162,7 тис.пас.

Про це повідомляє LvivNews.

Це на 51,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За перший квартал на міжнародних рейсах було перевезено 79% пасажирів, на внутрішніх – 21%.

Кількість рейсів 2017 року склало 2129.

Восени з Львівського аеропорту почне літати лоукост Ryanair. Він здійснюватиме сім рейсів в міста Німеччини, Великої Британії та Польщі. Також збільшить кількість напрямків Wizz Air.

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