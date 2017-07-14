Безвізом скористалися вже 100 тисяч українців
14.07.2017 | Новини
100-тисячною особою, яка перетнула українсько-європейський кордон, стала 20-річна українка.
Інформує ЕнергоЛайф.інфо.
По біометричному закордонному паспорту вже 100 тисяч українців перетнули кордон між Україною та Європейським Союзом. Про це повідомив Петро Порошенко на сторінці у соцмережі.
Інформується, що 100-тисячною особою, яка скористалася безвізом, стала 20-річна Софія.
Нагадаймо, 11 червня 2017 року українці отримали змогу подорожувати до країн ЄС без віз. Для цього потрібен лише біометричний закордонний паспорт.