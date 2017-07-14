Львівська шпажистка Юлія Свистіль здобула «срібло» Чемпіонату України-2017
У Харкові завершився Чемпіонат України з фехтування на шпагах. Упродовж чотирьох днів було розіграно чотири комплекти медалей – в особистій і командній першостях серед жінок та чоловіків.
Про це інформує Zik.
Загалом на фехтувальних доріжках спорткомплексу «Уніфехт» боротьбу за нагороди головного змагання року національного рівня вели 133 фехтувальники з дев’яти областей України та Києва. Традиційно в турнірі жінок серед фаворитів була й збірна Львівщини, яка в підсумку здобула дві нагороди, пише ldufk.edu.ua.
В особистих змаганнях найкраще серед львів’янок виступила студентка Львівського державного університету фізичної культури Юлія Свистіль. На шляху до фіналу вона спочатку здолала почергово Антоніну Люльченко з Дніпра (15:7), киянку Анастасію Спас (15:14) і Дарину Садову з Хмельницького (15:10). А в півфінальній дуелі з перевагою у три уколи (15:10) підопічна заслуженого тренера України Андрія Орліковського перемогла представницю команди господарів чемпіонату, харків’янку Анастасію Зеленцову.
І лише в фінальному бою переможну ходу Юлії Свистіль зупинила перший номер національного рейтинг, киянка Олена Кривицька, за плечима якої два олімпійських турніри в Лондоні-2012 і Ріо-де-Жанейро-2016, а в активі не одна нагорода з найпрестижніших змагань європейського та планетарного рівнів, у тому числі й командна «бронза» Чемпіонату світу-2015.
Зазначимо, що поєдинок проти лідера національної збірної України сьогодення представниця ЛДУФК провела на рівних. А найкращим свідченням того, що суперниці по «золотій» дуелі з рівними шансами претендували на завоювання титулу є підсумковий рахунок фіналу – 15:14 на користь Кривицької.
До особистого «срібла» Юлія Свистіль додала бронзову медаль командних змагань, яку вона виборола у складі збірної Львівської області разом з ще однією студенткою Львівського державного університету фізичної культури Ксенією Пантєлєєвою, Катериною Мазепою та випускницею ЛДУФК Анастасією Івченко.
Маючи другий номер «посіву», львів’янки розпочали боротьбу з чвертьфінальної стадії, де з перевагою у три уколи (45:42) взяли гору над шпажистками збірної Дніпра. На жаль у півфінальній зустрічі із другою збірною Києва наші дівчата одразу відпустили суперниць і в підсумку поступилися з рахунком 32:45. Втім, на «бронзову» дуель львів’янки налаштувалися належним чином і зуміли перемогти третю збірну столиці – 45:42.