Порошенко їде з офіційним візитом до Грузії
Президент України Петро Порошенко 17 липня відбуде на три дні з державним візитом до Грузії.
Як передає Depo.ua.
Повідомляється, що згідно програми заплановані зустрічі глави держави з президентом Грузії Гіоргі Маргвелашвілі, прем’єр-міністром Грузії Гіоргі Квірікашвілі, головою парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе.
В ході цього візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення стратегічної співпраці між Україною та Грузією.
“Глави двох держав відкриють роботу бізнес-форуму в місті Тбілісі”, – йдеться у повідомленні.
Крім того, у рамках візиту Порошенко відвідає Автономну Республіку Аджаріа, де зустрінеться з головою уряду Аджарії Зурабом Патардзе.
Також очікується спільна участь Порошенка і Маргвелашвілі у роботі інвестиційного круглого столу, що відбудеться у Батумі.
Нагадаємо, що про перший державний візит до Грузії Порошенко повідомляв ще у Брюсселі.