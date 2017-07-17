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Порошенко їде з офіційним візитом до Грузії

17.07.2017 | Анонси

Президент України Петро Порошенко 17 липня відбуде на три дні з державним візитом до Грузії.

Як передає Depo.ua.

Повідомляється, що згідно програми заплановані зустрічі глави держави з президентом Грузії Гіоргі Маргвелашвілі, прем’єр-міністром Грузії Гіоргі Квірікашвілі, головою парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе.

В ході цього візиту заплановано підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення стратегічної співпраці між Україною та Грузією.

“Глави двох держав відкриють роботу бізнес-форуму в місті Тбілісі”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, у рамках візиту Порошенко відвідає Автономну Республіку Аджаріа, де зустрінеться з головою уряду Аджарії Зурабом Патардзе.

Також очікується спільна участь Порошенка і Маргвелашвілі у роботі інвестиційного круглого столу, що відбудеться у Батумі.

Нагадаємо, що про перший державний візит до Грузії Порошенко повідомляв ще у Брюсселі.

 

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